Посол Азербайджана в Мексике отозван, назначен новый
Внешняя политика
- 27 октября, 2025
- 16:26
Посол Азербайджана в Мексике отозван.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжением Мамед Афиг оглу Талыбов отозван с должности посла Азербайджана в Мексике, а также в Гондурасе, Колумбии, Коста-Рике, Гватемале, Панаме и Перу.
Другим распоряжением главы государства, Сеймур Габиб оглу Фаталиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Мексике.
