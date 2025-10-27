Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Посол Азербайджана в Мексике отозван, назначен новый

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 16:26
    Посол Азербайджана в Мексике отозван, назначен новый

    Посол Азербайджана в Мексике отозван.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Распоряжением Мамед Афиг оглу Талыбов отозван с должности посла Азербайджана в Мексике, а также в Гондурасе, Колумбии, Коста-Рике, Гватемале, Панаме и Перу.

    Другим распоряжением главы государства, Сеймур Габиб оглу Фаталиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Мексике.

    Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub
    Azerbaijan recalls Ambassador to Mexico, appoints new envoy

