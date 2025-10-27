İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:20
    Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Məmməd Afiq oğlu Talıbov Azərbaycanın Meksikada, eyni zamanda Hondurasda, Kolumbiyada, Kosta Rikada, Qvatemalada, Panamada və Peruda səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb.

    Digər sərəncamla Seymur Həbib oğlu Fətəliyev Azərbaycanın Meksikada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.

    Посол Азербайджана в Мексике отозван, назначен новый
    Azerbaijan recalls Ambassador to Mexico, appoints new envoy

