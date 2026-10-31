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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Abşeron-Xızı cüdo çempionatının qalibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 31 oktyabr, 2026
    • 16:43
    Abşeron-Xızı cüdo çempionatının qalibləri bəlli olub

    Böyüklər arasında cüdo üzrə Abşeron-Xızı çempionatı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışda 13 klub və idman cəmiyyətindən 39 cüdoçu mübarizə aparıb.

    Qadınlar

    52 kq

    1. Diana Eldarova (Abşeron İK)

    2. Zəhra Quliyeva (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    Kişilər

    60 kq

    1. Nuran Abzarlı (Fərid İK Sumqayıt)

    2. Vüsal Qurbanov (Qubadlı)

    3. Yunis Mövsümlü (Azəri İSM Sumqayıt), Qismət Tahirov (Neftçi Sumqayıt)

    66 kq

    1. Eltac Yusifli (Uğur İK Sumqayıt)

    2. Namiq Ağayev (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

    3. Elşən Hacıyev (F-19 İdman Klubu), Nahid Rüstəmov (F-19 İdman Klubu)

    73 kq

    1. Akif Məmmədli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. İlnur Hüseynli (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    3. Yunis Süleymanlı (Uğur İK Sumqayıt)

    81 kq

    1. Səyavuş Əsədov (RKİM)

    2. Məhəmməd İbrahimov (Neftçi Sumqayıt)

    90 kq

    Zahir Baxışov (Fərid İK Sumqayıt)

    2. Murad Şahməmmədov (Qara Bəbir Sumqayıt)

    100 kq

    Hüseyn Hüseynov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    Qeyd edək ki, turnirin keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
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