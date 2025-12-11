İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İKT
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:55
    Milli Süni İntellekt Mərkəzi 3 süni intellekt layihəsini istifadəyə verib

    Milli Süni İntellekt Mərkəzi 3 süni intellekt layihəsini istifadəyə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mərkəzin rəsmisi İbrahim Süleymanov "Süni İntellekt Standartlarının Media Nümayəndələrinə Kommunikasiyası" tədbirində deyib.

    O bildirib ki, bu layihələrdən ilki və ən böyüklərindən biri e-qanun AI layihəsidir: "Bu, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat və Ədliyyə nazirliklərinin birgə layihəsidir. Burada istifadəçilər süni intellekt əsasında sürətli axtarışını və suallarının hüquqi təhlilini apara bilərlər".

    Onun sözlərinə görə, bu günə kimi 3 mindən çox icma üzvü də formalaşdırılıb: "Biz 15-dən artıq süni intellekt mütəxəssisi yetişdirmişik və onlar artıq bizimlə birlikdə fəaliyyət göstərir. Mərkəzimizdə eyni zamanda hazırda 100-dən artıq süni intellekt mühəndisi təhsil almaqdadır".

    Milli Süni İntellekt Mərkəzi İbrahim Süleymanov
    Национальный центр ИИ запустил три проекта

