Milli Süni İntellekt Mərkəzi 3 süni intellekt layihəsini istifadəyə verib
- 11 dekabr, 2025
- 11:55
Milli Süni İntellekt Mərkəzi 3 süni intellekt layihəsini istifadəyə verib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Mərkəzin rəsmisi İbrahim Süleymanov "Süni İntellekt Standartlarının Media Nümayəndələrinə Kommunikasiyası" tədbirində deyib.
O bildirib ki, bu layihələrdən ilki və ən böyüklərindən biri e-qanun AI layihəsidir: "Bu, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat və Ədliyyə nazirliklərinin birgə layihəsidir. Burada istifadəçilər süni intellekt əsasında sürətli axtarışını və suallarının hüquqi təhlilini apara bilərlər".
Onun sözlərinə görə, bu günə kimi 3 mindən çox icma üzvü də formalaşdırılıb: "Biz 15-dən artıq süni intellekt mütəxəssisi yetişdirmişik və onlar artıq bizimlə birlikdə fəaliyyət göstərir. Mərkəzimizdə eyni zamanda hazırda 100-dən artıq süni intellekt mühəndisi təhsil almaqdadır".