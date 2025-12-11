Национальный центр ИИ запустил три проекта

Национальный центр искусственного интеллекта запустил три проекта, основанных на технологиях ИИ.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центра Ибрагим Сулейманов на мероприятии по стандартам искусственного интеллекта.

По его словам, первым и самым крупным является проект "e-qanun AI", который был создан совместно министерствами цифрового развития и транспорта и юстиции: "С помощью этого проекта пользователи могут быстро находить информацию с помощью искусственного интеллекта и проводить правовой анализ своих вопросов".

Сулейманов также отметил, что на сегодняшний день уже сформировано более 3 тыс. членов сообщества: "Мы подготовили более 15 специалистов по искусственному интеллекту, которые уже работают с нами. Одновременно в нашем Центре сейчас обучается более 100 инженеров в области ИИ".