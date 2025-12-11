İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Boliviyanın keçmiş Prezidenti saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 01:26
    Boliviyanın keçmiş Prezidenti saxlanılıb

    Boliviyanın keçmiş Prezidenti Luis Arse Xüsusi Cinayətkarlıqla Mübarizə Qüvvələrinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə keçmiş nazir Mariya Nela Prada feysbukda canlı yayımda bildirib.

    "Mən Boliviya xalqını və beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq istəyirəm ki, keçmiş prezident Luis Arse Katakora indicə La-Pasın Sokopaça məhəlləsində saxlanılıb. Mən indi Xüsusi Cinayətkarlıqla Mübarizə Qüvvələrinə gedirəm və biz onun aparıldığını qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə öyrəndik" - deyə, o bildirib.

    Əlavə təfərrüatlar hələlik məlum deyil.

    Arse 2020-ci ilin noyabrından 2025-ci ilin noyabrın 8-dək Boliviya prezidenti olub.

    Boliviya prezident
    Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

    Son xəbərlər

    01:56

    UEFA Çempionlar Liqası: "Real" və "Qarabağ" doğma meydanında uduzub

    Futbol
    01:41

    ABŞ Venesuela sahillərində tanker saxlayıb

    Digər ölkələr
    01:26

    Boliviyanın keçmiş Prezidenti saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:25
    Foto

    "Qarabağ"dan qalan - FOTOSESSİYA

    Futbol
    01:08

    Azərbaycan BMT-nin iki komissiyasına üzv seçilib

    Xarici siyasət
    01:05

    Kiyev və Vaşinqton Ukraynanın bərpası və sülh planını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    01:01
    Foto

    Azərbaycanla İraq arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    00:56

    Papoyan: Avropa Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhədlərinin açılmasında maraqlıdır

    Region
    00:30

    Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadə haqqında: "Özüm də nə deyəcəyimi bilmirəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti