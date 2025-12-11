Boliviyanın keçmiş Prezidenti saxlanılıb
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 01:26
Boliviyanın keçmiş Prezidenti Luis Arse Xüsusi Cinayətkarlıqla Mübarizə Qüvvələrinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə keçmiş nazir Mariya Nela Prada feysbukda canlı yayımda bildirib.
"Mən Boliviya xalqını və beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq istəyirəm ki, keçmiş prezident Luis Arse Katakora indicə La-Pasın Sokopaça məhəlləsində saxlanılıb. Mən indi Xüsusi Cinayətkarlıqla Mübarizə Qüvvələrinə gedirəm və biz onun aparıldığını qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə öyrəndik" - deyə, o bildirib.
Əlavə təfərrüatlar hələlik məlum deyil.
Arse 2020-ci ilin noyabrından 2025-ci ilin noyabrın 8-dək Boliviya prezidenti olub.
