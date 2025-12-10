Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 23:55
    Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

    Экс-президент Боливии Луис Арсе задержан сотрудниками Управления по борьбе с преступностью.

    Как передает Report, об этом заявила бывший министр при президенте Мария Нела Прада в прямом эфире в Facebook.

    "Я хочу сообщить боливийскому народу и международному сообществу, что только что в районе Сокопачи в Ла-Пасе задержали экс-президента Луиса Арсе Катакору. Сейчас я направляюсь в Управление специальных сил по борьбе с преступностью, куда, как нам стало известно по неофициальным каналам, его увезли", - сказала она.

    Другие подробности пока не известны. Арсе занимал пост президента Боливии с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.

    Луис Арсе экс-президент Боливия
    Elvis

    Последние новости

    00:33

    Гурбан Гурбанов заявил, что доволен игроками "Карабаха" после матча с "Аяксом"

    Футбол
    00:13

    Axios: Украина передала США свой ответ на последний проект мирного плана

    Другие страны
    23:55

    Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

    Другие страны
    23:42

    СМИ: Военные США задержали танкер у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    23:40
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" проиграл "Аяксу" в домашней встрече - ОБНОВЛЕНО-8

    Футбол
    23:23

    Папоян: Европа заинтересована в открытии границ Армении с Азербайджаном и Турцией

    В регионе
    23:09

    Киев и Вашингтон обсудили восстановление Украины и мирный план

    Другие страны
    23:08

    ФРС США снизила ставку до уровня 3,5 - 3,75% годовых

    Финансы
    22:52

    Рубио и Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей