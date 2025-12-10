Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

Экс-президент Боливии Луис Арсе задержан сотрудниками Управления по борьбе с преступностью.

Как передает Report, об этом заявила бывший министр при президенте Мария Нела Прада в прямом эфире в Facebook.

"Я хочу сообщить боливийскому народу и международному сообществу, что только что в районе Сокопачи в Ла-Пасе задержали экс-президента Луиса Арсе Катакору. Сейчас я направляюсь в Управление специальных сил по борьбе с преступностью, куда, как нам стало известно по неофициальным каналам, его увезли", - сказала она.

Другие подробности пока не известны. Арсе занимал пост президента Боливии с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.