    Fransada uşaq və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrə girişi qadağan edilə bilər

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 03:45
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron 15-16 yaşdan kiçik uşaq və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrə çıxışını qadağan edən qanun layihəsinin qəbul edilməsini tələb etmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, Fransanın qərbindəki Sen-Malo şəhərində "Ouest-France" nəşrlərinin oxucuları ilə görüşündə bildirib.

    "Biz bütün sosial şəbəkələrdən yaşın yoxlanılmasını və 15-16 yaş müəyyən edilməsini tələb edəcəyik. Deyəcəyik: bu yaşdan aşağı olan hər kəsin sosial şəbəkələrə daxil olması qadağan olunacaq", - Makron bildirib.

    Makron müvafiq qanun layihəsinin ən qısa zamanda qəbulunu təmin etmək niyyətində olduğunu bildirib. Onun parlamentə təqdim edilməsi 2026-cı ilin əvvəlində gözlənilir.

    "Mən açıq-aşkar öhdəlik götürə bilərəm ki, bu qanun mənim prezidentlik müddətim bitənə qədər qəbul olunacaq", - deyə o vurğulayıb.

    Fransa lideri "Avstraliya modelinin ardınca" hərəkət etmək niyyətindədir: "Avstraliya artıq bunu edib və biz həddi 15 və ya 16 yaş olaraq təyin etmək istəyirik - bu hələ müəyyən edilməməlidir - çünki bu yaşda emosional yetkinlik formalaşır və beyin müəyyən inkişaf səviyyəsinə çatır. Bu yaşa qədər sosial şəbəkələrə girişdən çəkinmək lazımdır".

    Fransa sosial media
    Во Франции могут запретить доступ к соцсетям для детей до 15-16 лет

