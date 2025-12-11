Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Во Франции могут запретить доступ к соцсетям для детей до 15-16 лет

    Другие страны
    11 декабря, 2025
    • 03:38
    Во Франции могут запретить доступ к соцсетям для детей до 15-16 лет

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен добиться принятия законопроекта о запрете доступа к социальным сетям для детей и подростков в возрасте до 15-16 лет.

    Как передает Report, об этом он заявил на встрече с читателями изданий группы Ouest-France в городе Сен-Мало на западе республики,

    "Мы обяжем все социальные сети проверять возраст и установим его на уровне 15-16 лет. И скажем: лицам моложе этого возраста доступ к социальным сетям будет запрещен", - сказал президент, выступление которого транслировалось в X.

    По словам Макрона, он намерен добиться принятия соответствующего законопроекта в кратчайшие сроки. Внесение его в парламент ожидается в начале 2026 года. "Я могу совершенно ясно взять на себя обязательство, что этот закон будет принят до конца моего президентского срока", - подчеркнул он.

    Французский лидер намерен действовать "по австралийскому образцу". "Австралия уже это сделала, и мы хотим установить порог в 15 или 16 лет - именно это еще предстоит уточнить, потому что именно в этом возрасте формируется эмоциональная зрелость и мозг достигает определенного уровня развития. До этого возраста не следует иметь доступ к социальным сетям", - убежден глава государства.

    Fransada uşaq və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrə girişi qadağan edilə bilər
