İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Naxçıvanda dəmir yollarının yenidən qurulmasına başlanılıb - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:17
    Naxçıvanda dəmir yollarının yenidən qurulmasına başlanılıb - EKSKLÜZİV

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolu infrastrukturunun yenidən qurulmasına başlayıb.

    Bunu "Report"a açıqlamasında səhmdar cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov bildirib.

    "Zəngəzur dəhlizinin Naxçıvan hissəsini təşkil edən dəmir yollarının ümumi uzunluğu 188 kilometrdir. Bununla bağlı layihələndirmə işləri artıq başa çatıb. Yeni dəmir yollarının inşasının nə vaxt bitəcəyi isə bilinmir. Çünki onun bir çox komponentləri var", - deyə sədr qeyd edib.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" Rövşən Rüstəmov Naxçıvan
    В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВ

    Son xəbərlər

    10:47

    "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə 2025"ə 5 min ziyarətçi qatılacaq

    Digər
    10:46

    Yaşar Sarı: Qərbi azərbaycanlılara qarşı ədalətsizlik əsrlər boyu davam edib

    Daxili siyasət
    10:46
    Foto
    Video

    Qarabağ atları Əbu-Dabidə nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    10:45

    Azərbaycan Vaşinqtonda 31-ci Parlament Təhlükəsizlik Forumunda təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    10:42

    Əhməd İsmayılov: Müasir informasiya mühitinin sürətlə dəyişməsi dövlətlər qarşısında yeni çağırışlar yaradır

    Media
    10:42

    "Şamaxı" 20-ci, "Sumqayıt" 10-cu dəfə Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalında oynayacaq

    Futbol
    10:33

    Azərbaycan Kuboku: 1/8 finalda son 14 mövsümün ən aşağı məhsuldarlıq göstəricisi qeydə alınıb

    Futbol
    10:31

    FHN havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib

    Digər
    10:29

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus yük maşını ilə toqquşub, 14 nəfər xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti