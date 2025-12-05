İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıb

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 09:43
    İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıb

    İndoneziyada Sumatra adasında daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 846 nəfər ölüb, 547 nəfər isə itkin düşmüş hesab edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya Fəlakətlərin İdarə Edilməsi üzrə Milli Agentliyi məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına görə, təbii fəlakət nəticəsində təxminən 2,7 min nəfər yaralanıb.

    Sel axınları yaşayış binalarına, yollara və infrastruktura ziyan vurub.

    İndoneziya Sumatra daşqınlar torpaq sürüşmələri
    Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 850

    Son xəbərlər

    09:51

    Rövşən Rüstəmov: "ADY-nin istixana emissiyalarındakı payı 0,5 %-dən azdır"

    İnfrastruktur
    09:49

    Şamil Ayrım: Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı və onların mədəni abidələrinin bərpası sülhün əsas şərtlərindəndir

    Xarici siyasət
    09:45

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:44

    Azərbaycan alpinisti Antarktidanın ən yüksək zirvəsini fəth edib

    Fərdi
    09:43

    İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıb

    Digər ölkələr
    09:39

    İlham Əliyev: İnanırıq ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının sülhsevər üzvləri öz ata-baba yurdlarına qayıdacaq

    Daxili siyasət
    09:37

    Əziz Ələkbərli: Ermənistan hələ də azərbaycanlıların geriyə qayıdış hüququnu inkar edir

    Xarici siyasət
    09:37

    Prezident: Ermənistan tarixən Qərbi Azərbaycanda yaşamış azərbaycanlıların mədəni irsini zaman-zaman məhv etmişdir

    Xarici siyasət
    09:37

    Azərbaycanda 11 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti