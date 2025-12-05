İndoneziyada daşqınların qurbanlarının sayı 850-ə yaxınlaşıb
- 05 dekabr, 2025
- 09:43
İndoneziyada Sumatra adasında daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 846 nəfər ölüb, 547 nəfər isə itkin düşmüş hesab edilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya Fəlakətlərin İdarə Edilməsi üzrə Milli Agentliyi məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, təbii fəlakət nəticəsində təxminən 2,7 min nəfər yaralanıb.
Sel axınları yaşayış binalarına, yollara və infrastruktura ziyan vurub.
