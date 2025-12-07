Yevlaxda baş verən yanğında ölü sayı artıb
Hadisə
- 07 dekabr, 2025
- 00:10
Yevvlaxda dekabrın 5-də baş vermiş yanğın nəticəsində ölənlərin sayı artıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, fərdi yaşayış mənzilində baş vermiş yanğın nəticəsində ağır xəsarət alan 1967-ci il təvəllüdlü Kamran Mehdiyev müalicə aldığı xəstəxanada həkimlərin göstərdikləri tibbi yardımlara baxmayaraq, dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, dekabrın 5-də baş vermiş yanğın hadisəsi nəticəsində 1942-ci il təvəllüdlü N. Mikayılova hadisə yerində ölüb, K. Mehdiyev və 1965-ci il təvəllüdlü Y. Vahabova isə xəsarət almışdı.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
