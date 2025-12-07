İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Yevlaxda baş verən yanğında ölü sayı artıb

    Hadisə
    • 07 dekabr, 2025
    • 00:10
    Yevlaxda baş verən yanğında ölü sayı artıb

    Yevvlaxda dekabrın 5-də baş vermiş yanğın nəticəsində ölənlərin sayı artıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, fərdi yaşayış mənzilində baş vermiş yanğın nəticəsində ağır xəsarət alan 1967-ci il təvəllüdlü Kamran Mehdiyev müalicə aldığı xəstəxanada həkimlərin göstərdikləri tibbi yardımlara baxmayaraq, dünyasını dəyişib.

    Qeyd edək ki, dekabrın 5-də baş vermiş yanğın hadisəsi nəticəsində 1942-ci il təvəllüdlü N. Mikayılova hadisə yerində ölüb, K. Mehdiyev və 1965-ci il təvəllüdlü Y. Vahabova isə xəsarət almışdı.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yevlax yanğın Ölüm

    Son xəbərlər

    00:16

    İranın XİN başçısı danışıqlar barədə: Top ABŞ-dədir

    Region
    00:10

    Yevlaxda baş verən yanğında ölü sayı artıb

    Hadisə
    23:49

    Almaniya Kansleri Merts ilk dəfə İsrailə rəsmi səfər edib

    Digər ölkələr
    23:34

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 900 nəfəri keçib

    Digər ölkələr
    23:20

    Dövlət Departamenti: Aİ Rusiyadan qaz alışına Ukraynaya yardımdan çox vəsait ayırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Merts, Starmer və Makron Londonda Ukrayna üzrə məsləhətləşmələrə qatılacaq

    Digər ölkələr
    22:57

    Şəmkirdə qəza baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    22:47

    Kobaxidze: Gürcüstana hibrid hücumların məqsədi milli maraqlara zərər vurmaqdır

    Region
    22:32

    Tailandda lokomotiv turistləri daşıyan sərnişin qatarına çırpılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti