    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 19:44
    Futzal üzrə Yüksək Liqa: Neftçi İK və Araz-Naxçıvan qələbə qazanıb

    Futzal üzrə Yüksək Liqada XIV turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Neftçi" İK "Baku Fire" kollektivini 5:3 hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca "Araz-Naxçıvan" U-19 komandasına 13:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    Günün son görüşündə isə "Şuşa" "Lənkəran"dan güclü olub - 14:1.

    Xal durumu: "Neftçi" İK – 37, "Araz-Naxçıvan" – 37, "Baku Fire" – 26, "Şuşa" – 18, U-19 – 9, Lənkəran – 0.

