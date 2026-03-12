Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Neftçi" İK və "Araz-Naxçıvan" qələbə qazanıb
Futbol
- 12 mart, 2026
- 19:44
Futzal üzrə Yüksək Liqada XIV turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Neftçi" İK "Baku Fire" kollektivini 5:3 hesabı ilə üstələyib.
Ardınca "Araz-Naxçıvan" U-19 komandasına 13:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Günün son görüşündə isə "Şuşa" "Lənkəran"dan güclü olub - 14:1.
Xal durumu: "Neftçi" İK – 37, "Araz-Naxçıvan" – 37, "Baku Fire" – 26, "Şuşa" – 18, U-19 – 9, Lənkəran – 0.
