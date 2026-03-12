BMT-nin dəniz təşkilatının şurası Yaxın Şərq üzrə təcili sessiya keçirəcək
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 19:27
BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (IMO) Şurası Yaxın Şərqdəki münaqişəni müzakirə etmək üçün növbədənkənar sessiya keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS təşkilatın mətbuat xidmətinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı Ərəb dənizi, Oman körfəzi və Fars körfəzində, xüsusilə də Hörmüz boğazında vəziyyətin gəmiçiliyə və dənizçilərə təsirini müzakirə etmək üçün öz Şurasının növbədənkənar sessiyasını keçirəcək. Sessiya martın 18-19-da İspaniya nümayəndəsi Viktor Himenesin sədrliyi ilə Londonda IMO-nun Baş qərargahında keçiriləcək", - bəyanatda bildirilib.
Son xəbərlər
20:11
BMT baş katibi: Süni intellekt şiddət riskini artırırRegion
20:06
Foto
Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıbFərdi
20:06
Bu gün üçüncü Qədr gecəsidirDin
20:00
Quterreş "Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı"na layiq görülübRegion
19:58
Tramp İran yığmasının futbol üzrə Dünya Çempionatında iştirakına qarşı çıxıbDigər ölkələr
19:56
Foto
Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədirRegion
19:55
Şahbaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdədirDigər ölkələr
19:44
Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Neftçi" İK və "Araz-Naxçıvan" qələbə qazanıbFutbol
19:37