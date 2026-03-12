Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Совет морской организации ООН проведет экстренную сессию по Ближнему Востоку

    • 12 марта, 2026
    • 18:58
    Совет Международной морской организации (IMO) ООН проведет внеочередную сессию для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы IMO.

    "Международная морская организация проведет внеочередную сессию своего Совета для обсуждения влияния ситуации в Аравийском море, Оманском заливе и Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, на судоходство и моряков. Сессия состоится с 18 по 19 марта 2026 года в штаб-квартире IMO в Лондоне (Соединенное Королевство) под председательством представителя Испании Виктора Хименеса", - сказано в нем.

