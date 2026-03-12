Совет морской организации ООН проведет экстренную сессию по Ближнему Востоку

Совет Международной морской организации (IMO) ООН проведет внеочередную сессию для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы IMO.

"Международная морская организация проведет внеочередную сессию своего Совета для обсуждения влияния ситуации в Аравийском море, Оманском заливе и Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, на судоходство и моряков. Сессия состоится с 18 по 19 марта 2026 года в штаб-квартире IMO в Лондоне (Соединенное Королевство) под председательством представителя Испании Виктора Хименеса", - сказано в нем.