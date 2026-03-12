Совет морской организации ООН проведет экстренную сессию по Ближнему Востоку
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 18:58
Совет Международной морской организации (IMO) ООН проведет внеочередную сессию для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы IMO.
"Международная морская организация проведет внеочередную сессию своего Совета для обсуждения влияния ситуации в Аравийском море, Оманском заливе и Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, на судоходство и моряков. Сессия состоится с 18 по 19 марта 2026 года в штаб-квартире IMO в Лондоне (Соединенное Королевство) под председательством представителя Испании Виктора Хименеса", - сказано в нем.
Последние новости
19:01
Фото
Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войнВнешняя политика
19:01
Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:58
Совет морской организации ООН проведет экстренную сессию по Ближнему ВостокуДругие страны
18:55
КСИР применил четыре типа ракет в рамках операции "Правдивое обещание-4"В регионе
18:48
На борту авианосца США вспыхнул пожар, двое пострадалиДругие страны
18:40
ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатовФинансы
18:34
Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в ИранеВ регионе
18:32
Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачиДругие страны
18:27