Kris Rayt: ABŞ-nin neft ehtiyatları hazırda təxminən 415 milyon barel təşkil edir
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 19:10
ABŞ-nin neft ehtiyatları hazırda təxminən 415 milyon barel təşkil edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt CNN telekanalının efirində bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ 2027-ci ildə ehtiyatlarını 200 milyon barel artırmağı planlaşdırır.
Son xəbərlər
20:11
BMT baş katibi: Süni intellekt şiddət riskini artırırRegion
20:06
Foto
Xüsusi Olimpiya Komitəsi və Azərbaycan Cüdo Federasiyası arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıbFərdi
20:06
Bu gün üçüncü Qədr gecəsidirDin
20:00
Quterreş "Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı"na layiq görülübRegion
19:58
Tramp İran yığmasının futbol üzrə Dünya Çempionatında iştirakına qarşı çıxıbDigər ölkələr
19:56
Foto
Antonio Quterreş Türkiyədə səfərdədirRegion
19:55
Şahbaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdədirDigər ölkələr
19:44
Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Neftçi" İK və "Araz-Naxçıvan" qələbə qazanıbFutbol
19:37