İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Talantbek Omuraliyev: "Türk dövlətlərinin vahid rəqəmsal cüzdanının yaradılması vacibdir"

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Talantbek Omuraliyev: Türk dövlətlərinin vahid rəqəmsal cüzdanının yaradılması vacibdir

    Türk dövlətlərinin vahid rəqəmsal cüzdanının yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstanın "Doscredobank" maliyyə təşkilatının baş direktoru Talantbek Omuraliyev Türk Dövlətləri Fintex Alyansının (TÜRKFİN) təşkilatçılığı ilə bu gün keçirilən "Bakı Fintex Sektoru Ticarət Heyəti Proqramı" ilə bağlı tədbir çərçivəsində panel müzakirələrində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ID-lərin qarşılıqlı tanınması yarımçıq həlldir: "Nümunə olaraq demək istəyirəm ki, 2027-ci il yanvarın 1-dən Avropa İttifaqı ərazisində Avropa rəqəmsal cüzdanı istifadəyə verilməsini göstərə bilərəm. O, bankdan, maliyyə təşkilatından, vergi müfəttişliyindən və ya dövlət orqanından asılı olmayaraq, Aİ-nin istənilən ölkəsində istənilən xidməti almağa imkan verir. Bu, məhz identifikasiya üçün rəqəmsal cüzdandır. Mənə elə gəlir ki, belə bir təşəbbüs türkdilli dövlətlər məkanında da lazımdır. Biz vahid rəqəmsal cüzdanlar istiqamətinə getməliyik – belə ki, dövlətlər öz səviyyəsində tanınma üçün normativ platforma yaratsınlar. Beləliklə, biz identifikasiya məsələlərində səmərəli qarşılıqlı əlaqə qura bilərik".

    O bildirib ki, identifikasiya hazırda xidmətlərin göstərilməsi üçün ciddi maneədir, çünki bank xidmətləri digər fəaliyyət növləri ilə sıx bağlıdır: "Əslində fintex bankların, İT-şirkətlərin və platformaların qarşılıqlı əlaqəsidir. Əgər biz TDT ölkələri səviyyəsində əməkdaşlıqdan danışırıqsa, burada ölkələrarası operatorlar səviyyəsində sistemli qarşılıqlı əlaqə zəruridir. Demək olar ki, hər ölkədə banklararası prosessinq mərkəzi var və qarşılıqlı əlaqəni sistemləşdirmək üçün bu operatorlar səviyyəsində açıq protokollar, platformalar və servislər lazımdır. Bizim banklərarası operatorumuz bu yaxınlarda WeChat ilə inteqrasiya həyata keçirdi. Bundan sonra o, Qırğızıstandakı bütün banklara bu servisi öz tətbiqlərində və elektron cüzdanlarında təqdim etmək imkanı verdi. Eyni iş bankləəararası operatorlar səviyyəsində digər ölkələrlə də aparıla bilər".

    Talantbek Omuraliyev Qırğız Respublikası Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT)
    Талaнтбек Омуралиев: Тюркским государствам нужен единый цифровой кошелек
    Turkic states need unified digital wallet, Kyrgyz banker says
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:51
    Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edir
    Digər ölkələr
    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti