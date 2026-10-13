Талaнтбек Омуралиев: Тюркским государствам нужен единый цифровой кошелек

Тюркским государствам необходимо создать единый цифровой кошелек.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор киргизской финансовой организации Doscredobank Талaнтбек Омуралиев на панельной дискуссии в рамках "Программы торговой миссии финансово-технологического сектора Баку", организованной Альянсом финтеха тюркских государств (TÜRKFİN).

По его словам, взаимного признания ID-карт недостаточно для полноценного цифрового взаимодействия. В качестве примера он приводит европейский цифровой кошелек, который с 1 января 2027 года позволит получать любую услугу в любой стране ЕС независимо от банка или госоргана.

"Думаю, такая инициатива нужна и на пространстве тюркоязычных государств. Мы должны двигаться в направлении единых цифровых кошельков - чтобы государства создали нормативную платформу для признания на национальном уровне", - отметил Омуралиев.

Он подчеркнул, что идентификация сейчас серьезно мешает оказанию услуг, поскольку банковские сервисы тесно связаны с другими видами деятельности.

"По сути, финтех - это взаимодействие банков, IT-компаний и платформ. Если мы говорим о сотрудничестве на уровне стран ОТГ, необходимо наладить системное взаимодействие между межбанковскими операторами, для чего нужны открытые протоколы и платформы", - добавил он.