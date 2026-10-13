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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Талaнтбек Омуралиев: Тюркским государствам нужен единый цифровой кошелек

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 13:44
    Талaнтбек Омуралиев: Тюркским государствам нужен единый цифровой кошелек

    Тюркским государствам необходимо создать единый цифровой кошелек.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор киргизской финансовой организации Doscredobank Талaнтбек Омуралиев на панельной дискуссии в рамках "Программы торговой миссии финансово-технологического сектора Баку", организованной Альянсом финтеха тюркских государств (TÜRKFİN).

    По его словам, взаимного признания ID-карт недостаточно для полноценного цифрового взаимодействия. В качестве примера он приводит европейский цифровой кошелек, который с 1 января 2027 года позволит получать любую услугу в любой стране ЕС независимо от банка или госоргана.

    "Думаю, такая инициатива нужна и на пространстве тюркоязычных государств. Мы должны двигаться в направлении единых цифровых кошельков - чтобы государства создали нормативную платформу для признания на национальном уровне", - отметил Омуралиев.

    Он подчеркнул, что идентификация сейчас серьезно мешает оказанию услуг, поскольку банковские сервисы тесно связаны с другими видами деятельности.

    "По сути, финтех - это взаимодействие банков, IT-компаний и платформ. Если мы говорим о сотрудничестве на уровне стран ОТГ, необходимо наладить системное взаимодействие между межбанковскими операторами, для чего нужны открытые протоколы и платформы", - добавил он.

    Талантбек Омуралиев Цифровой кошелек Цифровизация услуг Тюркские страны
    Talantbek Omuraliyev: "Türk dövlətlərinin vahid rəqəmsal cüzdanının yaradılması vacibdir"
    Turkic states need unified digital wallet, Kyrgyz banker says
    44 - Tezliklə
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