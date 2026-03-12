Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    12 марта, 2026
    • 18:25
    Крис Райт: Резервы США сейчас составляют порядка 415 млн баррелей

    Резервы нефти США в настоящее время составляют порядка 415 млн баррелей.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNN заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Лента новостей