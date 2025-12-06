Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Госдеп: ЕС потратил больше денег на покупку газа из РФ, чем на помощь Украине

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 22:29
    Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что Европа с 2022 по 2024 год потратила на закупку российского газа больше, чем на оказание помощи Украине.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

    "Знаете ли вы, что в период с 2022 по 2024 год страны Европы фактически отправили в Россию значительно больше денег (на оплату энергоносителей), чем на Украину?", - говорится в публикации.

    Как сообщила пресс-служба Европейского совета 3 декабря, Совет и Парламент Евросоюза подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта природного газа из России к 2027 году.

    российская нефть Евросоюз Госдеп США российско-украинская война
    Elvis

    Лента новостей