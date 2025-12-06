Госдеп: ЕС потратил больше денег на покупку газа из РФ, чем на помощь Украине
Другие страны
- 06 декабря, 2025
- 22:29
Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что Европа с 2022 по 2024 год потратила на закупку российского газа больше, чем на оказание помощи Украине.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Знаете ли вы, что в период с 2022 по 2024 год страны Европы фактически отправили в Россию значительно больше денег (на оплату энергоносителей), чем на Украину?", - говорится в публикации.
Как сообщила пресс-служба Европейского совета 3 декабря, Совет и Парламент Евросоюза подписали предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта природного газа из России к 2027 году.
Последние новости
22:48
Мерц, Стармер и Макрон 8 декабря примут участие в консультациях по Украине в ЛондонеДругие страны
22:29
Госдеп: ЕС потратил больше денег на покупку газа из РФ, чем на помощь УкраинеДругие страны
22:18
Кобахидзе: Цель гибридных атак на Грузию - нанести ущерб национальным интересамВ регионе
22:17
Состояние одного из отравившихся дымом при взрыве в ЖК "Гобу Парк-1" остается тяжелымПроисшествия
22:05
Эрдоган заявил Мадуро о важности открытых каналов диалога между США и ВенесуэлойВ регионе
21:59
В ДТП в Бейлагане погиб человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянииПроисшествия
21:45
Фото
Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали на Кубке мира в РоссииИндивидуальные
21:37
В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристамиДругие страны
21:24
Фото