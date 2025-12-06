İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 06 dekabr, 2025
    • 23:20
    Dövlət Departamenti: Aİ Rusiyadan qaz alışına Ukraynaya yardımdan çox vəsait ayırıb

    Avropa İttifaqı Rusiyadan qaz alışına Ukraynaya yardımdan daha çox vəsait ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət katibinin birinci müavini Kristofer Landau "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bilirsinizmi ki, 2022–2024-cü illər ərzində Avropa ölkələri faktiki olaraq Rusiyaya enerji daşıyıcılarının ödənişi üçün Ukraynaya verdiklərindən xeyli çox pul göndəriblər?" - Departament rəsmisi paylaşımda qeyd edib.

    Bundan əvvəl dekabrın 3-də Avropa İttifaqı Şurası və Avropa Parlamenti 2027-ci ilə qədər Rusiyadan təbii qaz idxalından mərhələli imtina ilə bağlı ilkin razılaşma imzalayıb.

