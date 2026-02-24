İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pavel Durov: Rusiyada şəxsi həyat hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışırlar

    Region
    • 24 fevral, 2026
    • 19:43
    Pavel Durov: Rusiyada şəxsi həyat hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışırlar

    Teleqram mesajlaşma tətbiqinin həmtəsisçisi Pavel Durov Rusiyada ona qarşı cinayət işinin başlanmasını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu vəziyyəti öz teleqram kanalında şərh edib.

    "Rusiya mənə qarşı "terrora yardım" maddəsi ilə cinayət işi açıb. Hakimiyyət hər gün rusiyalıların teleqrama çıxışını məhdudlaşdırmaq üçün yeni bəhanələr uydurur, bununla da şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışır. Öz xalqından qorxan dövlət - kədərli mənzərədir", - Durov yazıb.

    Daha əvvəl Rusiya KİV xəbər vermişdi ki, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatlarına görə, Pavel Durov Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 205.1-ci maddəsinin 1.1-ci hissəsi (terror fəaliyyətinə yardım) üzrə cinayət işinin fiqurantı olub.

    Pavel Durov teleqram Rusiya
    Павел Дуров: В РФ стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова

    Son xəbərlər

    20:05

    Zelenski Aİ nümayəndələri ilə Rusiya tankerlərinə qarşı tədbirləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:04

    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    20:03

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib

    Fərdi
    19:59

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar

    Region
    19:53

    ABŞ Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə göndərib

    Digər ölkələr
    19:51

    ADDA ilə Təhsilin İnkişafı Fondu arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:43

    Pavel Durov: Rusiyada şəxsi həyat hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışırlar

    Region
    19:34

    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" və "Neftçi" İK turu itkisiz başa vurub

    Futbol
    19:30
    Foto

    "Xocalı. Üç faciə – bir ağrı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti