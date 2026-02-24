Павел Дуров: В РФ стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил возбуждение против него уголовного дела в России.

Как передает Report, он прокомментировал данную ситуацию в своем телеграм-канале.

"Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму". Каждый день власти фабрикуют новые предлоги для ограничения доступа россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище - государство, которое боится собственного народа", - написал Дуров.

Ранее российские СМИ сообщили, что согласно данным ФСБ, Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела по статье ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.