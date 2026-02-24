Fon der Lyayen: Aİ Ukraynanın qışa hazırlığı üçün 920 milyon avro ayırır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    2026-2027-ci illər üzrə "Repair, Rebuild, Restart" planı çərçivəsində Avropa İttifaqı (Aİ) Ukraynanın növbəti qışa hazırlığı üçün 920 milyon avro ayırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Rusiya sistematik olaraq enerji infrastrukturuna zərbələr endirir. Biz Ukraynaya yeni yardım paketi ayırmaqla müqavimət göstərməyə və bu hücumları dəf etməyə kömək edirik. 2026-2027-ci illər üçün 920 milyon avro məbləğində olan "Repair, Rebuild, Restart" planımızla isə biz növbəti qışa hazırlaşırıq", - o yazıb.

    Фон дер Ляйен: ЕС выделяет €920 млн на подготовку Украины к зиме

