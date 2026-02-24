Fon der Lyayen: Aİ Ukraynanın qışa hazırlığı üçün 920 milyon avro ayırır
- 24 fevral, 2026
- 20:24
2026-2027-ci illər üzrə "Repair, Rebuild, Restart" planı çərçivəsində Avropa İttifaqı (Aİ) Ukraynanın növbəti qışa hazırlığı üçün 920 milyon avro ayırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Rusiya sistematik olaraq enerji infrastrukturuna zərbələr endirir. Biz Ukraynaya yeni yardım paketi ayırmaqla müqavimət göstərməyə və bu hücumları dəf etməyə kömək edirik. 2026-2027-ci illər üçün 920 milyon avro məbləğində olan "Repair, Rebuild, Restart" planımızla isə biz növbəti qışa hazırlaşırıq", - o yazıb.
