Фон дер Ляйен: ЕС выделяет €920 млн на подготовку Украины к зиме
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 20:03
В рамках плана Repair, Rebuild, Restart на 2026-2027 годы ЕС выделяет €920 млн на подготовку Украины к следующей зиме.
Как передает Report, об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
"Россия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре. Мы помогаем Украине сопротивляться и отражать эти атаки, выделяя ей новый пакет помощи. А с нашим планом Repair, Rebuild, Restart на 2026-2027 годы на сумму €920 млн мы готовимся к следующей зиме", - написала она.
Russia is systematically targeting energy infrastructure.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
We are helping Ukraine resist and fight back with new support.
And with our €920 million “Repair, Rebuild, Restart” Plan for 2026-2027, we are preparing for next winter. https://t.co/FfORcrBl8Q
