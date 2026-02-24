Фон дер Ляйен: ЕС выделяет €920 млн на подготовку Украины к зиме

В рамках плана Repair, Rebuild, Restart на 2026-2027 годы ЕС выделяет €920 млн на подготовку Украины к следующей зиме.

Как передает Report, об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Россия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре. Мы помогаем Украине сопротивляться и отражать эти атаки, выделяя ей новый пакет помощи. А с нашим планом Repair, Rebuild, Restart на 2026-2027 годы на сумму €920 млн мы готовимся к следующей зиме", - написала она.