İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib

    Fərdi
    • 24 fevral, 2026
    • 20:03
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib

    Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qadınlar arasında 50 metr məsafəyə üzgüçülük yarışında SOCAR-ın əməkdaşı Lilya Xamətova birinci yerə layiq görülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) nümayəndələri Leyla Əliyeva ikinci, Afaq Sultanova isə üçüncü yeri tutublar.

    Kişilər arasında keçirilən 50 metr məsafəyə üzgüçülük yarışında Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) əməkdaşları Emil İbrahimov, Toğrul Sadıqov və Məhəmməd Həbibzadə fərqləniblər.

    Qadınlar arasında estafet yarışının qalibi FHN olub. İkinci yeri SOCAR, üçüncü yeri DİN tutublar. Estafet yarışlarında kişilər arasında birinci yerə DİN, ikinci yerə FHN, üçüncü yerə SOCAR layiq görülüblər. Qarışıq estafet yarışında birinci yeri FHN, ikinci yeri SOCAR, üçüncü yeri isə DİN təmsilçiləri qazanıblar.

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib
    üzgüçülük dövlət qurumları Gənclər və İdman Nazirliyi

    Son xəbərlər

    20:24

    Fon der Lyayen: Aİ Ukraynanın qışa hazırlığı üçün 920 milyon avro ayırır

    Digər ölkələr
    20:11

    ABŞ-nin Corc Vaşinqton Universitetində Azərbaycana aid sərgi təşkil edilib

    Xarici siyasət
    20:05

    Zelenski Aİ nümayəndələri ilə Rusiya tankerlərinə qarşı tədbirləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:04

    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    20:03
    Foto

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib

    Fərdi
    19:59

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar

    Region
    19:53

    ABŞ Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə göndərib

    Digər ölkələr
    19:51

    ADDA ilə Təhsilin İnkişafı Fondu arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:43

    Pavel Durov: Rusiyada şəxsi həyat hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışırlar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti