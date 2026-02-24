İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar
Region
- 24 fevral, 2026
- 19:59
İran ABŞ ilə nüvə razılaşmasına mümkün qədər tez nail olmaq istəyir.
"Report" "Mehrnews"a istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər nazirinin müavini Məcid Taxt-Ravançi ABŞ-nin NPR radiosuna müsahibədə deyib.
"Biz danışıqlar otağına səmimiyyət və xoş niyyətlə daxil olacağıq," - Məcid Taxt-Ravançi bildirib və bu yanaşmanın qarşılıqlı olacağına ümid etdiyini əlavə edib:
"Əgər bütün tərəflərdə siyasi iradə varsa, inanıram ki, razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar".
O, növbəti Cenevrə danışıqlarında yeganə müzakirə mövzusunun nüvə məsələsi olsuğunu da vurğulayıb.
