İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar

    Region
    • 24 fevral, 2026
    • 19:59
    İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar

    İran ABŞ ilə nüvə razılaşmasına mümkün qədər tez nail olmaq istəyir.

    "Report" "Mehrnews"a istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər nazirinin müavini Məcid Taxt-Ravançi ABŞ-nin NPR radiosuna müsahibədə deyib.

    "Biz danışıqlar otağına səmimiyyət və xoş niyyətlə daxil olacağıq," - Məcid Taxt-Ravançi bildirib və bu yanaşmanın qarşılıqlı olacağına ümid etdiyini əlavə edib:

    "Əgər bütün tərəflərdə siyasi iradə varsa, inanıram ki, razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar".

    O, növbəti Cenevrə danışıqlarında yeganə müzakirə mövzusunun nüvə məsələsi olsuğunu da vurğulayıb.

    Məcid Taxt-Ravançi İran-ABŞ danışıqları Cenevrə danışıqları nüvə razılaşması

    Son xəbərlər

    20:05

    Zelenski Aİ nümayəndələri ilə Rusiya tankerlərinə qarşı tədbirləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:04

    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    20:03

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib

    Fərdi
    19:59

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar

    Region
    19:53

    ABŞ Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə göndərib

    Digər ölkələr
    19:51

    ADDA ilə Təhsilin İnkişafı Fondu arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:43

    Pavel Durov: Rusiyada şəxsi həyat hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışırlar

    Region
    19:34

    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" və "Neftçi" İK turu itkisiz başa vurub

    Futbol
    19:30
    Foto

    "Xocalı. Üç faciə – bir ağrı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti