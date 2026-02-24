МИД: Иран хочет достичь соглашения с США как можно скорее

Иран хочет достичь ядерного соглашения с США как можно скорее.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehrnews, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью американскому радио NPR.

"Мы готовы достичь соглашения как можно скорее. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Мы войдем в переговорную комнату в Женеве с полной честностью и доброй волей, и надеемся, что американцы ответят взаимностью и проявят позитивный подход. Если будет политическая воля со всех сторон, я думаю, соглашение может быть достигнуто в кратчайшие сроки", - отметил он.

Тахт-Раванчи выразил надежду, что сторонам удастся избежать конфронтации: "Мы надеемся, что этого не произойдет, но в любом случае, если против Ирана будет совершено нападение или агрессия, мы ответим в соответствии с нашими планами обороны. Поэтому все должны понимать, что начать войну возможно, но закончить ее непросто".

Тахт-Раванчи также подчеркнул, что предстоящие переговоры в Женеве пройдут в том же формате, что и на прошлой неделе, и будут касаться только ядерного вопроса.