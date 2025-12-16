Премьер-министр Малайзии представит новых членов кабинета министров

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сегодня назначит новых членов кабинета министров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что с момента прихода Анвара Ибрагима к власти в ноябре 2022 года в стране наблюдается устойчивый экономический рост и увеличение объема иностранных инвестиций. Вместе с тем его администрация столкнулась с внутренними разногласиями в правительстве, а также с недовольством общественности ростом стоимости жизни.

По данным издания, премьер-министр также намерен заменить министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрула Азиза, который в этом году возглавлял переговоры с Соединенными Штатами по вопросам тарифов.