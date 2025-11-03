Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 09:40
    Запущено прямое авиасообщение между Астаной и Белградом

    Казахстан и Сербия запустили прямое авиасообщение.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

    Продолжительность полета составляет около 5 часов 40 минут. На первом рейсе авиакомпании SCAT путешествовали 92 пассажира.

    Полеты по маршруту Астана – Белград – Астана будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам на современных самолетах Boeing 737.

    "Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами", – отметил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

    Договоренность об открытии рейса была достигнута в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию.

    Между Казахстаном и Сербией действует безвизовый режим.

