Запущено прямое авиасообщение между Астаной и Белградом

Казахстан и Сербия запустили прямое авиасообщение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.

Продолжительность полета составляет около 5 часов 40 минут. На первом рейсе авиакомпании SCAT путешествовали 92 пассажира.

Полеты по маршруту Астана – Белград – Астана будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам на современных самолетах Boeing 737.

"Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами", – отметил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Договоренность об открытии рейса была достигнута в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию.

Между Казахстаном и Сербией действует безвизовый режим.