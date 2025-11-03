Запущено прямое авиасообщение между Астаной и Белградом
- 03 ноября, 2025
- 09:40
Казахстан и Сербия запустили прямое авиасообщение.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства транспорта Казахстана.
Продолжительность полета составляет около 5 часов 40 минут. На первом рейсе авиакомпании SCAT путешествовали 92 пассажира.
Полеты по маршруту Астана – Белград – Астана будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам на современных самолетах Boeing 737.
"Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами", – отметил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Договоренность об открытии рейса была достигнута в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию.
Между Казахстаном и Сербией действует безвизовый режим.