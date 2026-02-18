İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Fərhad Məmmədov: Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 15:26
    Fərhad Məmmədov: Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir

    Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Cənubi Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Fərhad Məmmədov "C6: Vahid region, ortaq gələcək – Srateji dialoqun gücləndirilməsi" adlı beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, belə olan halda dövlətlər "çətirsiz" qalır:

    "Ona görə də burada coğrafi mövqedə qonşu ölkələrlə münasibət əsas yer tutur. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq buna misal ola bilər. Region ölkələri bir-birinə təhlükə yaratmamalıdır. Hazırda ölkələrarası təhdidlər var. Bu danılmazdır. Regionda destruktiv rol oynayan ölkələr bu addımları ata bilər. Ancaq Mərkəzi Asiya ölkələrində belə bir şey yoxdur".

    F.Məmmədov həmçinin qeyd edib ki, 90-cı illərdən, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibədən sonra reallıqlar dəyişib:

    "Artıq iki ölkə arasında normallaşma prosesi başlayıb. TRIPP layihəsi regiona gələcəkdə böyük töhfə verəcək. C6 formatı isə Mərkəzi Asiya ölkələri arasında əlaqələrin inkişafında daha yaxşı rol oynaya bilər".

    Fərhad Məmmədov Cənubi Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzi Mərkəzi Asiya

    Son xəbərlər

    15:46

    "The Liberum": Azərbaycan "yaşıl enerji" ixracatçısı statusunu möhkəmləndirir

    Energetika
    15:45

    Ekspert: Xəzərin dibi ilə boru kəmərlərinin olmaması Mərkəzi Asiya ölkələri üçün risklər yaradır

    Xarici siyasət
    15:44
    Foto

    Mədəniyyət naziri Qaxda vətəndaş qəbulu keçirib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29

    KOB evlərində "G2B" xidmətlər göstərən qurumların adları açıqlanıb

    İqtisadiyyat
    15:26

    Fərhad Məmmədov: Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir

    Xarici siyasət
    15:24

    Universitet və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:22

    Ekspert: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə regional əməkdaşlığı gücləndirir

    Xarici siyasət
    15:22
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Yıldız Texniki Universitetinin dəstəyi ilə Biotexnologiya Mərkəzi qurulur

    Elm və təhsil
    15:19

    "Ferrum Kapital"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti