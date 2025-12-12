WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Lukaşenko ABŞ-nin Belarusdaki xüsusi elçisi ilə görüşüb

    Region
    • 12 dekabr, 2025
    • 17:01
    Lukaşenko ABŞ-nin Belarusdaki xüsusi elçisi ilə görüşüb

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun ABŞ-nin ölkəyə yeni təyin olunmuş xüsusi elçisi Con Koul ilə görüşü baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "BELTA" məlumat yayıb.

    "Sizi görməyə şadam, Con. Yeni vəzifənizə görə təbrik edirəm. İndi bizdə Belarus üzrə əsas şəxssiz. Trampa çatdırın ki, biz bununla bağlı nəsə etməliyik. Və biz edəcəyik", - deyə A.Lukaşenko bildirib.

    O, həmçinin ABŞ Prezidentini müsbət qiymətləndirib: "Onun hərəkətləri mənim çox xoşuma gəlir".

    Belarus ABŞ Aleksandr Lukaşenko
    Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США по Беларуси

