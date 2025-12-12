Aşağı Muğan kanalının yenidən qurulmasına ilkin mərhələdə 75 milyon manat xərclənəcək
- 12 dekabr, 2025
- 10:02
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti Aşağı Muğan kanalının yenidən qurulmasının I mərhələsi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Euroline" QSC-dir.
Qalib şirkətə 75,047 milyon manat ödəniləcək.
