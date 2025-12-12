WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    İnfrastruktur
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:02
    Aşağı Muğan kanalının yenidən qurulmasına ilkin mərhələdə 75 milyon manat xərclənəcək

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti Aşağı Muğan kanalının yenidən qurulmasının I mərhələsi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Euroline" QSC-dir.

    Qalib şirkətə 75,047 milyon manat ödəniləcək.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Aşağı Muğan kanalı
    Первый этап реконструкции Нижне-Муганского канала обойдется в 75 млн манатов

