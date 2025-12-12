В результате проливных дождей на севере Газы обрушилось здание, есть погибшие
- 12 декабря, 2025
- 10:29
Пять человек погибли и несколько получили ранения в результате обрушения жилого дома в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ и источники в службах спасения, здание, ранее поврежденное в ходе боевых действий между израильскими силами и движением ХАМАС, обрушилось в результате проливных дождей.
По данным ООН, более 20% зданий в секторе Газа, которые не были полностью разрушены во время войны, имеют различные повреждения. Власти ХАМАС предупредили, что сильные осадки последних дней повышают риск дальнейших обрушений этих построек.
