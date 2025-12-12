Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В результате проливных дождей на севере Газы обрушилось здание, есть погибшие

    • 12 декабря, 2025
    • 10:29
    Пять человек погибли и несколько получили ранения в результате обрушения жилого дома в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ и источники в службах спасения, здание, ранее поврежденное в ходе боевых действий между израильскими силами и движением ХАМАС, обрушилось в результате проливных дождей.

    По данным ООН, более 20% зданий в секторе Газа, которые не были полностью разрушены во время войны, имеют различные повреждения. Власти ХАМАС предупредили, что сильные осадки последних дней повышают риск дальнейших обрушений этих построек.

    Qəzzada güclü yağışlar nəticəsində bina uçub, ölənlər var
    Лента новостей