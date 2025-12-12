WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    12 dekabr, 2025
    • 10:48
    Qəzzada güclü yağışlar nəticəsində bina uçub, ölənlər var

    Qəzza zolağının şimalında yerləşən Beyt-Lahiya şəhərində yaşayış binasının uçması nəticəsində beş nəfər həlak olub və bir neçə nəfər yaralanıb.

    "Report" Yaxın Şərq KİV-inə və xilasetmə xidmətlərindəki mənbələrə istinadən xəbər verir ki, daha əvvəl İsrail qüvvələri ilə HƏMAS hərəkatı arasındakı döyüş əməliyyatları zamanı zədələnmiş bina güclü yağışlar nəticəsində uçub.

    BMT-in məlumatına görə, Qəzza zolağındakı müharibə zamanı uçmayan binaların 20 faizinin çoxunda müxtəlif zədələr mövcuddur. HƏMAS hakimiyyəti xəbərdarlıq edib ki, son günlərdəki yağışlar binaların uçma riskini artırır.

