Salyanda 9 kiloqram narkotik satmaq istəyən şəxslər həbs olunub
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 13:01
Salyanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində təqsirli bilinən əvvəllər məhkum olunan Müşfiq Hüseynov və Anar Əsgərov həbs olunublar.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, M.Hüseynovdan ümumi çəkisi 7 kq olan psixotrop maddə metamfetamin, narkotik vasitə marixuana, A.Əsgərovdan isə 2 kq tiryək, heroin və narkotiklərin satışında istifadə olunan elektron tərəzi götürülüb.
Hər iki şəxs narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşından satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər.
Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan hər iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
13:47
Naxçıvanda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti üçün yeni inzibati bina tikiləcəkİnfrastruktur
13:34
Foto
Regionlardan olan cüdoçular üçün anti-dopinq mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilibFərdi
13:33
Rusiya bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumunu həyata keçiribRegion
13:26
Naxçıvan və Cəbrayılda Azərbaycan–Türkiyə–Avropa enerji qovşağının yaradılması ilə bağlı işlərə başlanılıbEnergetika
13:06
Bazar gününün hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
13:06
"Neftçi"nin yeni baş məşqçisi: "Klubun layihəsini bəyəndim"Futbol
13:05
Sumqayıtda 27 yaşlı qadının abortdan sonra öldüyü iddia edilirHadisə
13:03
Avstriya dörd ölkə ilə sərhəd nəzarətini uzadacaqDigər ölkələr
13:01