    Посольство Беларуси поделилось публикацией по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 10:35
    Посольство Беларуси в Азербайджане поделилось публикацией по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как передает Report, публикация была размещена в соцсети "Х".

    "12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - говорится в публикации.

