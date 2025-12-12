Посольство Беларуси поделилось публикацией по случаю Дня памяти Гейдара Алиева
Внешняя политика
- 12 декабря, 2025
- 10:35
Посольство Беларуси в Азербайджане поделилось публикацией по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает Report, публикация была размещена в соцсети "Х".
"12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - говорится в публикации.
12 dekabr 🇦🇿 xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günüdür.— Belarus Embassy in Baku (@bel_embassy_az) December 12, 2025
12 декабря - День памяти общенационального лидера 🇦🇿народа Гейдара Алиева. pic.twitter.com/txnzSPsKAG
