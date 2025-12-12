Belarusian Embassy shares post on occasion of Heydar Aliyev's Remembrance Day
The Belarusian Embassy in Azerbaijan has shared a post commemorating Heydar Aliyev's Remembrance Day, Report informs.
"December 12 is the Remembrance Day of Heydar Aliyev, the national leader of the Azerbaijani people," the embassy said in a post on X.
12 dekabr 🇦🇿 xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günüdür.— Belarus Embassy in Baku (@bel_embassy_az) December 12, 2025
12 декабря - День памяти общенационального лидера 🇦🇿народа Гейдара Алиева. pic.twitter.com/txnzSPsKAG
