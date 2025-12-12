Ilham Aliyev WUF13 Budget package the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev
    Belarusian Embassy shares post on occasion of Heydar Aliyev's Remembrance Day

    Foreign policy
    • 12 December, 2025
    • 13:00
    The Belarusian Embassy in Azerbaijan has shared a post commemorating Heydar Aliyev's Remembrance Day, Report informs.

    "December 12 is the Remembrance Day of Heydar Aliyev, the national leader of the Azerbaijani people," the embassy said in a post on X.

    Azerbaijan Belarus Heydar Aliyev
    Belarus səfirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib
    Посольство Беларуси поделилось публикацией по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

