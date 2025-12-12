Belarus səfirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 10:41
Belarusun Azərbaycandakı səfirliyi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşım səfirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yerləşdirilib.
"12 dekabr - Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günüdür", - paylaşımda qeyd olunub.
12 dekabr 🇦🇿 xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günüdür.— Belarus Embassy in Baku (@bel_embassy_az) December 12, 2025
12 декабря - День памяти общенационального лидера 🇦🇿народа Гейдара Алиева. pic.twitter.com/txnzSPsKAG
