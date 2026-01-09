İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "Barselona" və "Real"ın sabiq futbolçusu Kipr klubunun baş məşqçisi olacaq

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:19
    Barselona və Realın sabiq futbolçusu Kipr klubunun baş məşqçisi olacaq

    İspaniyanın "Barselona" və "Real" klublarının sabiq futbolçusu Albert Selades Kipr təmsilçisi "Pafos"un yeni baş məşqçisi olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mundo Deportivo" nəşri məlumat yayıb.

    A.Selades Xuan Karlos Karsedonu əvəzləyəcək. O, 2020-ci ildə "Valensiya"nı çalışdırdıqdan sonra məşqçilik fəaliyyətinə fasilə vermişdi.

    Qeyd edək ki, "Pafos" UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni davam etdirir. Komanda Liqa mərhələsinin başa çatmasına iki tur qalmış pley-off mərhələsinə yüksəlmək şansını saxlayır.

    Albert Selades Kipr klubu "Pafos" "Valensiya" "Barselona" "Real"

    Son xəbərlər

    14:58

    Ötən il respublika yollarında 1252 qəza olub, 689 nəfər ölüb

    Hadisə
    14:57

    "Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam verib

    Futbol
    14:56

    Kiyevdə 500 min insan elektriksiz qalıb

    Energetika
    14:56

    Rövşən Tağıyev: Qəzaların və həyatını itirənlərin sayı azalsa da, hər bir itki ciddi narahatlıq doğurur

    Hadisə
    14:52

    Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti ləğv olunur

    Biznes
    14:51

    ASCO-nun sifarişi ilə inşa edilən 3-cü "RoPax" gəmisi üzrə işlər son mərhələdədir

    İnfrastruktur
    14:50

    Dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıblar

    Din
    14:44
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə qayıdan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Adil Kərimli Ucarda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti