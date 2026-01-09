"Barselona" və "Real"ın sabiq futbolçusu Kipr klubunun baş məşqçisi olacaq
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 14:19
İspaniyanın "Barselona" və "Real" klublarının sabiq futbolçusu Albert Selades Kipr təmsilçisi "Pafos"un yeni baş məşqçisi olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mundo Deportivo" nəşri məlumat yayıb.
A.Selades Xuan Karlos Karsedonu əvəzləyəcək. O, 2020-ci ildə "Valensiya"nı çalışdırdıqdan sonra məşqçilik fəaliyyətinə fasilə vermişdi.
Qeyd edək ki, "Pafos" UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəni davam etdirir. Komanda Liqa mərhələsinin başa çatmasına iki tur qalmış pley-off mərhələsinə yüksəlmək şansını saxlayır.
Son xəbərlər
14:58
Ötən il respublika yollarında 1252 qəza olub, 689 nəfər ölübHadisə
14:57
"Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam veribFutbol
14:56
Kiyevdə 500 min insan elektriksiz qalıbEnergetika
14:56
Rövşən Tağıyev: Qəzaların və həyatını itirənlərin sayı azalsa da, hər bir itki ciddi narahatlıq doğururHadisə
14:52
Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti ləğv olunurBiznes
14:51
ASCO-nun sifarişi ilə inşa edilən 3-cü "RoPax" gəmisi üzrə işlər son mərhələdədirİnfrastruktur
14:50
Dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıblarDin
14:44
Foto
Ağdərənin dörd kəndinə qayıdan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:40
Foto