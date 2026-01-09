İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Fuad Məmmədov: Yad təsirlər Azərbaycan dilinin saflığı üçün ciddi çağırışlar yaradıb

    Daxili siyasət
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:37
    Fuad Məmmədov: Yad təsirlər Azərbaycan dilinin saflığı üçün ciddi çağırışlar yaradıb

    Azərbaycan dilinin təmizliyi məsələsi yalnız filoloqların yox, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına (QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Fuad Məmmədov "Azərbaycan dilinin təmizliyi: milli əmanətin qorunması uğrunda səfərbərlik" mövzusunda keçirilən müşavirədə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dili adi ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də milli əmanətdir:

    "Dil korlanırsa milli kimlik, özünüdərk də sarsılır. Məhz buna görə də Azərbaycan dilinin təmizliyi məsələsi yalnız filoloqların yox, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir".

    F. Məmmədov qeyd edib ki, bu gün qloballaşma, rəqəmsal media, sosial şəbəkə, reklamlar və gündəlik danışıqda artan yad təsirlər Azərbaycan dilinin saflığı üçün ciddi çağırışlar yaradıb:

    "Təəssüf ki, bəzən öz dilimizdə düzgün ifadə tapa bilmədikdə yad sözləri dilə gətiririk. Bu isə tədricən dilin daxili sistemini aşındırır. Yüksək mədəniyyətli insana xas ən mühüm cəhətlərdən biri məhz doğma dilin layiqli şəkildə yaşadılması, onun inkişafı üçün əzmlə, fədakarlıqla çalışmaqdır".

    Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi Fuad Məmmədov Azərbaycan dilinin təmizliyi

    Son xəbərlər

    14:57

    "Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam verib

    Futbol
    14:56

    Kiyevdə 500 min insan elektriksiz qalıb

    Energetika
    14:56

    Rövşən Tağıyev: Qəzaların və həyatını itirənlərin sayı azalsa da, hər bir itki ciddi narahatlıq doğurur

    Hadisə
    14:52

    Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti ləğv olunur

    Biznes
    14:51

    ASCO-nun sifarişi ilə inşa edilən 3-cü "RoPax" gəmisi üzrə işlər son mərhələdədir

    İnfrastruktur
    14:50

    Dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıblar

    Din
    14:44
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə qayıdan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Adil Kərimli Ucarda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

    Mədəniyyət siyasəti
    14:38
    Foto
    Video

    Bakıda yeni avtomobil və piyada tunellərinin tikintisinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti