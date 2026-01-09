Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Фуад Мамедов: Чистота азербайджанского языка — ответственность всего общества

    Внутренняя политика
    • 09 января, 2026
    • 15:29
    Сохранение чистоты азербайджанского языка является ответственностью не только филологов, но и всего общества.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Фуад Мамедов в ходе совещания на тему "Чистота азербайджанского языка: мобилизация во имя сохранения национального достояния".

    По его словам, азербайджанский язык является не просто средством общения, но и национальным достоянием.

    "Если язык искажается, размываются и национальная идентичность, и самосознание. Именно поэтому вопрос чистоты азербайджанского языка - это ответственность не только филологов, а всего общества", - подчеркнул Мамедов.

    Он отметил, что в условиях глобализации, развития цифровых медиа, социальных сетей и рекламы в повседневной речи усиливается влияние чуждых элементов, что создает серьезные вызовы для сохранения чистоты языка.

    "К сожалению, иногда, не находя точного выражения на родном языке, мы прибегаем к заимствованным словам. Со временем это размывает внутреннюю систему языка. Одной из важнейших черт высококультурного человека является именно бережное отношение к родному языку и самоотверженная работа ради его сохранения и развития", - отметил он.

    азербайджанский язык НПО Фуад Мамедов
    Fuad Məmmədov: Yad təsirlər Azərbaycan dilinin saflığı üçün ciddi çağırışlar yaradıb

    Лента новостей