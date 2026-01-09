İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Daxili siyasət
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:31
    AMEA-nın prezidenti yad kəlmələrdən istifadə etməməyə çağırıb

    Azərbaycan dili zəngin olsa da, yad kəlmələrə meyil edənlər çoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli "Azərbaycan dilinin təmizliyi: milli əmanətin qorunması uğrunda səfərbərlik" mövzusunda keçirilən müşavirədə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dilində ifadə edilə biləcək kəlmələrin yad sözlərlə əvəzlənməsi qəbuledilməzdir:

    "Əgər hansısa sözün öz dilimizdə qarşılığı varsa, niyə yad sözlərdən istifadə olunmalıdır? Ana dilimiz yetərincə zəngindir. Ona görə də gənclərimizin Azərbaycan dilində danışmasını istərdim".

    İsa Həbibbəyli AMEA ana dili yad kəlmə

