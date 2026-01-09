AMEA-nın prezidenti yad kəlmələrdən istifadə etməməyə çağırıb
Daxili siyasət
- 09 yanvar, 2026
- 14:31
Azərbaycan dili zəngin olsa da, yad kəlmələrə meyil edənlər çoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli "Azərbaycan dilinin təmizliyi: milli əmanətin qorunması uğrunda səfərbərlik" mövzusunda keçirilən müşavirədə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan dilində ifadə edilə biləcək kəlmələrin yad sözlərlə əvəzlənməsi qəbuledilməzdir:
"Əgər hansısa sözün öz dilimizdə qarşılığı varsa, niyə yad sözlərdən istifadə olunmalıdır? Ana dilimiz yetərincə zəngindir. Ona görə də gənclərimizin Azərbaycan dilində danışmasını istərdim".
Son xəbərlər
14:57
"Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam veribFutbol
14:56
Kiyevdə 500 min insan elektriksiz qalıbEnergetika
14:56
Rövşən Tağıyev: Qəzaların və həyatını itirənlərin sayı azalsa da, hər bir itki ciddi narahatlıq doğururHadisə
14:52
Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti ləğv olunurBiznes
14:51
ASCO-nun sifarişi ilə inşa edilən 3-cü "RoPax" gəmisi üzrə işlər son mərhələdədirİnfrastruktur
14:50
Dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıblarDin
14:44
Foto
Ağdərənin dörd kəndinə qayıdan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:40
Foto
Adil Kərimli Ucarda vətəndaşların müraciətlərini dinləyibMədəniyyət siyasəti
14:38
Foto
Video