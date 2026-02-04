Нетаньяху и Уиткофф обсудили разоружение ХАМАС и ситуацию вокруг Ирана

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа в Иерусалиме завершилась.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра.

По информации, основными темами беседы стали урегулирование в секторе Газа и ситуация вокруг Ирана, сообщила по итогам разговора канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр повторил категорическое требование разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора и полного достижения целей войны до начала восстановления сектора Газа", - говорится в сообщении.

В ходе беседы с Уиткоффом Нетаньяху разъяснил, что "Палестинская национальная администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором, и проинформировал посла США в Израиле Майка Хакаби о выявленных в секторе Газа грубых нарушениях - использовании мешков БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред) для сокрытия вооружения", - отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана в свете роста напряженности в регионе. "В преддверии поездки посланника Уиткоффа на встречу с представителем Ирана премьер-министр подчеркнул свою позицию: Иран раз за разом доказывал, что на его обещания нельзя полагаться", - говорится в тексте.