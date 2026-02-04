Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Нетаньяху и Уиткофф обсудили разоружение ХАМАС и ситуацию вокруг Ирана

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 00:39
    Нетаньяху и Уиткофф обсудили разоружение ХАМАС и ситуацию вокруг Ирана

    Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа в Иерусалиме завершилась.

    Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра.

    По информации, основными темами беседы стали урегулирование в секторе Газа и ситуация вокруг Ирана, сообщила по итогам разговора канцелярия главы израильского правительства.

    "Премьер-министр повторил категорическое требование разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора и полного достижения целей войны до начала восстановления сектора Газа", - говорится в сообщении.

    В ходе беседы с Уиткоффом Нетаньяху разъяснил, что "Палестинская национальная администрация ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в управлении сектором, и проинформировал посла США в Израиле Майка Хакаби о выявленных в секторе Газа грубых нарушениях - использовании мешков БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ред) для сокрытия вооружения", - отмечается в заявлении.

    Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана в свете роста напряженности в регионе. "В преддверии поездки посланника Уиткоффа на встречу с представителем Ирана премьер-министр подчеркнул свою позицию: Иран раз за разом доказывал, что на его обещания нельзя полагаться", - говорится в тексте.

    Биньямин Нетаньяху сектор Газа Стивен Уиткофф Иерусалим
    Ты - Король

    Последние новости

    01:15

    В Азербайджане общее производство зерна в прошлом году выросло на 3%

    АПК
    01:08

    Лейла Алиева посетила в Абу-Даби мечеть Шейха Заида

    Внешняя политика
    00:56

    Меджнун Мамедов: В некоторых регионах мы испытываем серьезную нехватку ветеринаров

    АПК
    00:44

    Раскрыта причина экспорта хлопка, производимого в Азербайджане

    АПК
    00:39

    Нетаньяху и Уиткофф обсудили разоружение ХАМАС и ситуацию вокруг Ирана

    Другие страны
    00:10
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Собрание человеческого братства" в Абу-Даби

    Внешняя политика
    00:04
    Фото

    Азербайджан и Сербия провели многосторонние политические консультации

    Внешняя политика
    23:54

    НАТО приступило к планированию операции в Арктике

    Другие страны
    23:44

    Walmart впервые достигла капитализации в $1 трлн

    Другие страны
    Лента новостей