İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsinin alınması üçün son müddət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:22
    Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsinin alınması üçün son müddət açıqlanıb

    Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsi və buraxılış kartlarının alınması üçün dekabrın 30-u saat 23:59-dək müraciət olunmalıdır.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, Bakı şəhərinin inzibati ərazi vahidi üzrə taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımaları üçün verilən icazələrin əlavələrinin (buraxılış kartlarının) say həddi 25 000 (iyirmi beş min kvota) müəyyən edilib.

    Məlumata əsasən, kvotanın tətbiqi ilə əlaqədar qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq məlumatlandırma təmin olunub. Kvota ilə əlaqədar Bakı şəhərinin inzibati ərazi vahidi üzrə taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımaları sahəsində icazə və onun əlavəsi (buraxılış kartı) ilə bağlı müraciət ərizələrinin qəbulu dekabrın 30 dekabr-u saat 23:59-dək həyata keçiriləcək. Qeyd olunan tarix və vaxtdan sonra təqdim edilən yeni müraciətlərə baxılmayacaq.

    Müraciət edən şəxslərdən xahiş olunur ki, ərizələrini müəyyən olunmuş müddətədək elektron sistem vasitəsilə təqdim etsinlər. Göstərilən vaxta qədər daxil olmuş bütün müraciətlərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq baxılacaq.

    Müraciət zamanı sistemə yüklənən sənədlərin düzgünlüyü və tamlığının diqqətlə yoxlanılması xahiş olunur. Sənədlərdə aşkar edilən uyğunsuzluqlar müraciətin geri qaytarılmasına səbəb ola bilər. Müraciətin statusunda hər hansı dəyişiklik baş verdiyi halda operativ reaksiya verə bilmək üçün elektron portalda yerləşən şəxsi kabinetin mütəmadi yoxlanılması tövsiyə olunur.

    Elektron qaydada təqdim olunmuş müraciətlər yoxlanıldıqdan və düzgünlüyü təsdiq edildikdən sonra icazələr üzrə dövlət rüsumları ərizəçi tərəfindən 5 (beş) iş günü ərzində ödənilməlidir. Müəyyən olunmuş müddət ərzində ödənişlər həyata keçirilmədiyi təqdirdə müraciətlər ləğv ediləcək.

    Növbəti ilin yanvar ayından etibarən müraciətlərin qeydiyyatı və baxılması kvota sayında yer azad olduqda və növbəlilik gözlənilməklə həyata keçiriləcək. Növbə proseduru ilə bağlı yaxın günlərdə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Taksi sərnişin daşıma Bakı
    AYNA напомнило о дедлайне по квоте на такси в Баку

    Son xəbərlər

    18:13

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    18:09

    ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:01

    "Qarabağ"ın legioneri: "Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm"

    Futbol
    17:40

    Azərbaycanda asbestin istifadəsi qadağan ediləcək

    Milli Məclis
    17:39

    UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunub

    Xarici siyasət
    17:37

    Dövlət rəmzləri və təltifləri özündə saxlayan obyektlərə sənaye nümunəsi kimi hüquqi mühafizə verilməyəcək

    Milli Məclis
    17:36

    İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcək

    Futbol
    17:35

    Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:35
    Foto

    Ağdam şəhərində "Hilton Garden Inn Agdam" hoteli istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti