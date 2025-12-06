Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Госдеп одобрил возможную продажу Дании AIM-120C-8 за $730 млн

    Другие страны
    • 06 декабря, 2025
    • 06:58
    Госдеп одобрил возможную продажу Дании AIM-120C-8 за $730 млн

    Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Дании ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120C-8 за $730 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

    Как говорится в заявлении, власти Дании ранее запросили у США возможность приобрести 200 таких ракет, а также связанное с ними оборудование.

    В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит безопасность союзника по НАТО". Американская сторона считает, что продажа ракет Дании повысит оперативную совместимость сил этой страны с ВВС США и других государств - членов НАТО. Предполагается, что основным подрядчиком может стать компания RTX Corporation.

    Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых ракет. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

