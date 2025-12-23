Участники II Форума религиозных деятелей совершили намаз единства

Участники II Форума религиозных деятелей, который пройдет в Баку в рамках "Года Конституции и суверенитета", совершили намаз единства в мечети Гейдара.

Как сообщает Report, молитву возглавил имам мечети Руфат Гараев.

Далее планируется встреча участников форума в Азербайджанском институте теологии, визиты в Кафедральный Собор Святых Жен-Мироносиц и Синагогу горских евреев.

Отметим, что II Форум религиозных деятелей Азербайджана состоится 24 декабря текущего года с участием представителей госорганов и религиозных деятелей, преподавателей и студентов религиозных учебных заведений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.