    Участники II Форума религиозных деятелей совершили намаз единства

    Религия
    • 23 декабря, 2025
    • 13:08
    Участники II Форума религиозных деятелей совершили намаз единства

    Участники II Форума религиозных деятелей, который пройдет в Баку в рамках "Года Конституции и суверенитета", совершили намаз единства в мечети Гейдара.

    Как сообщает Report, молитву возглавил имам мечети Руфат Гараев.

    Далее планируется встреча участников форума в Азербайджанском институте теологии, визиты в Кафедральный Собор Святых Жен-Мироносиц и Синагогу горских евреев.

    Отметим, что II Форум религиозных деятелей Азербайджана состоится 24 декабря текущего года с участием представителей госорганов и религиозных деятелей, преподавателей и студентов религиозных учебных заведений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

    Фото
