Участники II Форума религиозных деятелей совершили намаз единства
Религия
- 23 декабря, 2025
- 13:08
Участники II Форума религиозных деятелей, который пройдет в Баку в рамках "Года Конституции и суверенитета", совершили намаз единства в мечети Гейдара.
Как сообщает Report, молитву возглавил имам мечети Руфат Гараев.
Далее планируется встреча участников форума в Азербайджанском институте теологии, визиты в Кафедральный Собор Святых Жен-Мироносиц и Синагогу горских евреев.
Отметим, что II Форум религиозных деятелей Азербайджана состоится 24 декабря текущего года с участием представителей госорганов и религиозных деятелей, преподавателей и студентов религиозных учебных заведений Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
