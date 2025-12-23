ММ одобрил отмену виз с Оманом для владельцев специальных, служебных и диппаспортов
Милли Меджлис
- 23 декабря, 2025
- 13:03
Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов между Азербайджаном и Оманом.
Как сообщает Report, проект закона обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Проект закона "Об утверждении соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов" был поставлен на голосование после обсуждений и принят в одном чтении.
