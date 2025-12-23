Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    ММ одобрил отмену виз с Оманом для владельцев специальных, служебных и диппаспортов

    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 13:03
    ММ одобрил отмену виз с Оманом для владельцев специальных, служебных и диппаспортов

    Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов между Азербайджаном и Оманом.

    Как сообщает Report, проект закона обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Проект закона "Об утверждении соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов" был поставлен на голосование после обсуждений и принят в одном чтении.

    Азербайджан Оман Милли Меджлис отмена виз
    Milli Məclis Azərbaycanla Oman arasındakı vizadan qarşılıqlı azad etmə sazişini ratifikasiya edib

