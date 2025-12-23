Milli Məclis Azərbaycanla Oman arasındakı vizadan qarşılıqlı azad etmə sazişini ratifikasiya edib
Milli Məclis
- 23 dekabr, 2025
- 12:25
Milli Məclis Azərbaycanla Oman arasındakı diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi ilə bağlı sazişi ratifikasiya edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı qanun layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Oman Sultanlığı Hökuməti arasında diplomatik, xüsusi və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanunun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.
