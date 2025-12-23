Джевдет Йылмаз и Сахиба Гафарова обсудили межпарламентское сотрудничество
Внешняя политика
- 23 декабря, 2025
- 13:15
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провели переговоры в Баку.
Как сообщает Report, что об этом Йылмаз написал в соцсети "X".
"Обсудили двусторонние отношения, в основе которых лежит принцип "Одна нация, два государства", региональные события и межпарламентское сотрудничество", - отметил он.
Вице-президент добавил, что среди основных тем встречи также были поддержка Азербайджана в подготовке к конференции COP31, которая пройдет в Анталье в 2026 году, многостороннее сотрудничество в тюркском мире и механизмы, которые будут способствовать региональному миру.
