    Джевдет Йылмаз и Сахиба Гафарова обсудили межпарламентское сотрудничество

    23 декабря, 2025
    13:15
    Джевдет Йылмаз и Сахиба Гафарова обсудили межпарламентское сотрудничество

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провели переговоры в Баку.

    Как сообщает Report, что об этом Йылмаз написал в соцсети "X".

    "Обсудили двусторонние отношения, в основе которых лежит принцип "Одна нация, два государства", региональные события и межпарламентское сотрудничество", - отметил он.

    Вице-президент добавил, что среди основных тем встречи также были поддержка Азербайджана в подготовке к конференции COP31, которая пройдет в Анталье в 2026 году, многостороннее сотрудничество в тюркском мире и механизмы, которые будут способствовать региональному миру.

